Anamur Muhtarlarından Kırsal Mahalle Kararına Sert Tepki: 21 Mahalle İçin İtiraz

Anamur Muhtarlarından Kırsal Mahalle Kararına Sert Tepki

Belediye binası önünde ortak basın açıklaması

Mersin’in Anamur ilçesinde bazı mahallelerin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne alınmasına yönelik karara muhtarlar tepki gösterdi. Anamur Belediye Meclisi’nin 16 Ocak Cuma günü yapılan olağanüstü oturumunda alınan kararın ardından muhtarlar belediye binası önünde toplandı ve ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamayı yapan kuruluşlar, Anamur Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Anamur Temsilciliği oldu. Açıklamada, kararın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiği ve karar kapsamındaki mahallelerin şu şekilde sıralandığı hatırlatıldı: Sarıağaç, Ormancık, Ovabaşı, Bozdoğan, Çeltikçi, Köprübaşı, Kaşdişlen, Malaklar, Gercebahşiş, Karalarbahşiş, Güneybahşiş, Alataş, Kalınören, Güleç, Kızılaliler, Karadere, Emirşah, Uçarı, Demirören, Çamlıpınaralanı ve Akine.

Muhtarların gerekçeleri ve endişeleri

Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine dikkat çekti. Açıklamada, nüfus yapısı, tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olması ile arazilerin büyük bölümünün tarım, orman ve mera alanlarından oluşması gibi kriterlerin kırsal mahalle sayılmak için yeterli olduğu, ancak bu kriterlerin göz ardı edildiği savunuldu.

Muhtarlar, statü değişikliğinin günlük yaşamı ve üretimi doğrudan olumsuz etkileyeceğini belirtti. Kararla birlikte emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su ve atık su bedelleri gibi kalemlerin merkez mahalle tarifesine tabi olacağı, bunun dar gelirli üreticiler üzerinde ciddi bir mali yük yaratacağı vurgulandı. Yeterli hizmet sunulmadan yalnızca vergi yükü getirilmesinin adil olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kararın sonucu olarak ORKÖY desteklerinden yararlanılamayacağına dikkat çekildi. Devam eden desteklerin sona ereceği; odun temini, traktör, motorlu testere, koruyucu ekipmanlar ile arı, inek, koyun ve keçi gibi hibeli desteklerin etkileneceği belirtildi.

Muhtarlar, kararın özellikle Anamur’un bel kemiği olan muz ve çilek başta olmak üzere tüm tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini, artan vergi yükleri ve azalan desteklerin üreticileri üretimden kopma noktasına getirebileceğini öne sürdü.

Talep ve katılımcılar

Açıklamanın sonunda, söz konusu mahallelerin hem fiilen hem de hukuken kırsal mahalle özelliği taşıdığı vurgulanarak 37 kırsal mahallenin statüsünün korunması talep edildi.

Açıklamaya AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut, MHP Anamur İlçe Başkanı Avukat Mehmet Yayla, Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

