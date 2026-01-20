MHP'li İsmail Özdemir'den Atlas Çağlayan paylaşımı

Güngören'de 17 yaşındaki gencin ölümü üzerine tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak ortasında öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özdemir paylaşımında üzüntüsünü dile getirerek, "İstanbul Güngören'de yaşı henüz 17 olan Atlas Çağlayan isimli evladımız yan baktın bahanesiyle 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Müteessir bir hissiyatla diyorum ki, Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Merhum Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdemir'in paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın da yer aldığı belirtildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR, İSTANBUL GÜNGÖREN’DE 17 YAŞINDAKİ ATLAS ÇAĞLAYAN’IN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "MÜTEESSİR BİR HİSSİYATLA DİYORUM Kİ, AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ ADETA TEKERRÜR ETTİ" DEDİ.