MHP'li İsmail Özdemir'den Atlas Çağlayan paylaşımı

MHP'li İsmail Özdemir, Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine tepki gösterdi; olayın Ahmet Minguzzi cinayetini andırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:29
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak ortasında öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özdemir paylaşımında üzüntüsünü dile getirerek, "İstanbul Güngören'de yaşı henüz 17 olan Atlas Çağlayan isimli evladımız yan baktın bahanesiyle 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Müteessir bir hissiyatla diyorum ki, Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Merhum Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdemir'in paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın da yer aldığı belirtildi.

