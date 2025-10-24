Andhra Pradesh otobüs kazası: Kurnool'da en az 20 ölü

Andhra Pradesh otobüs kazasında çok sayıda can kaybı

Kaza ve yangın

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki Kurnool bölgesinde meydana gelen kazada, 40 kişilik otobüs iki tekerlekli bir araçla çarpıştıktan sonra alev aldı. Olayı bildiren kaynaklara göre kazada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve yetkililer

India Today gazetesinin aktardığına göre görgü tanıkları, alevlerin önce otobüsün ön kısmında çıktığını ve ardından hızla yayıldığını belirtti. Bölge polisi, bazı cesetlerin tamamen yanmış olmasından dolayı kimlik tespitiğinin zorlaştığını bildirdi.

Siyasi tepki

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan can kayıplarından son derece üzüntü duyduğunu açıkladı.

