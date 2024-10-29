Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı'nda Rekor Ziyaretçi Ağırladı

Anıtkabir'de Yoğun Ziyaretci Akını

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

745 Bin 920 Ziyaretçi

Resmi verilere göre, Anıtkabir 29 Ekim tarihinde saat 09.00'dan 22.00'ye kadar 745 bin 920 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam, Anıtkabir'in tarihindeki en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kaydedildi.

Yıl Boyunca Süregelen İlgi

Anıtkabir Komutanlığı'nın internet sitesinde açıklanan veriler, 2023 yılının ilk dokuz ayında ziyaretçi sayısının ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Ocak ayında 229 bin 426, Şubat ayında 226 bin 403, Mart'ta 223 bin 689 kişi, Nisan'da 513 bin 605, Mayıs'ta 577 bin 623, Haziran'da 345 bin 753, Temmuz'da 388 bin 418, Ağustos'ta 728 bin 761 ve Eylül ayında 386 bin 751 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Anıtkabir'e olan ilginin arttığı gözlemleniyor ve her yıl olduğu gibi ziyaretçilerin sayısı artış gösteriyor.