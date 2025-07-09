Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti İlan Edildi

Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ortak turizm rotaları ve kültürel miras tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Toplantı Detayları

10'uncusu Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Ersoy'un yanı sıra TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katıldı. Ersoy, toplantının ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğine olan inancını belirtti.

Türk Dünyasının Ortak Potansiyeli

Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı'nın işbirliği fırsatları sunduğunu ve bu vesileyle turizm alanındaki ilişkilerin somut verilerle güçlendiğini ifade etti. 2025 yılının ilk beş ayında Türkiye, Azerbaycan'dan 317 bin, Kazakistan'dan 203 bin, Özbekistan'dan 215 bin ziyaretçi ağırladı.

Kültürel Mirasın Önemi

Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasını zenginleştirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini vurguladı. Bu projeler arasında gece müzeciliği uygulamasının devreye girmesi de bulunuyor. 1 Haziran-1 Ekim arasında tarihi mekanlara özel ışıklandırma eşliğinde akşam saatlerinde ziyaret imkanı sunulacak.

Türkiye'nin Turizm Başarısı

Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke olduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu başarıyı sürdürmesine katkı sağlayacak yeni projelerin gündemde olduğunu söyledi.

Ankara'nın Turizm Potansiyeli

Ankara'nın kültürel ve tarihi zenginliğine dikkat çeken Ersoy, kentteki müzelerin ve kültür merkezlerinin önemine değindi. Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edilmesini istediğini belirtti.

Gelecek İşbirlikleri

Kapanış konuşmasında, Türkiye'nin her türlü işbirliği ve bilgi paylaşımına hazır olduğunu vurgulayan Ersoy, Ankara'nın bu unvanının kültürel diplomasi ve turizm açısından yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Sonuç

Toplantı, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edilmesiyle sona erdi, yeni işbirliği fırsatlarının kapılarını araladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un (ortada), TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda), TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (solda) da katıldı. Bakan Ersoy, programda konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un (ortada), TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda), TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (solda) da katıldı. Bakan Ersoy, programda konuşma yaptı.