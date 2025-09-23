Ankara Altındağ'da boşanma aşamasındaki koca evdeki kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olayın Detayları

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi H.Ö'nün Feridun Çelik Mahallesi 1705. Sokak'taki evine geldi. Bu sırada içeride başka birinin bulunduğunu öğrenen zanlı, E.L.'yi bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden E.L.'nin cenazesi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli B.Ö'yü gözaltına aldı.