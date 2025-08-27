DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,58%
ALTIN
4.460,23 0,29%
BITCOIN
4.552.886,21 0,36%

Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Altındağ'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüyü darbeden dört şüpheli, 'kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma' ile 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:32
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve Soruşturma Süreci

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden dört şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler Burak D, İbrahim K, Musa Ali B. ve Azat T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe şüpheliler, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma ile kasten yaralama suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi
7
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları