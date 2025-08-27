Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
Olay ve Soruşturma Süreci
Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden dört şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler Burak D, İbrahim K, Musa Ali B. ve Azat T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe şüpheliler, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma ile kasten yaralama suçlarından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmeye devam ediyor.