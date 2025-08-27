Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Altındağ'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüyü darbeden dört şüpheli, 'kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma' ile 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.