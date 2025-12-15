Gülşah Durbay’a Şehzadeler Belediyesi’nde Duygusal Veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. 37 yaşındaki Durbay’ı mesai arkadaşları ve Manisalılar alkışlarla karşıladı ve uğurladı.

Hastalık süreci ve vefat

Başkan Durbay, başkan seçildikten kısa süre sonra konulan kolon kanseri teşhisinin ardından tedavi görmüştü. Kan değerlerindeki ani düşüş üzerine 1 Aralık’ta Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Durbay, 2 Aralık’ta yoğun bakımda tedaviye alındı ve kendisine çoklu organ yetmezliği tanısı kondu. Durumunun ağırlaşması üzerine 12 Aralık’ta entübe edilen Durbay’ın kalbi 14 Aralık saat 19.00’da durdu. Yaklaşık bir saat süren kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.

Manisa Şehir Hastanesi gasilhanesinden Türk bayrağına sarılı tabutu zabıta personeli tarafından alınan Durbay’ın naaşı belediye önüne alkışlarla getirildi.

Törene katılanlar ve aile

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Belediye önündeki törende Durbay’ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, kardeşleri ve ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Ailesi adına konuşan yakın arkadaşı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Durbay’ı “Gülüm” diye seslenerek anlattı ve duygusal sözlerle veda etti: "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı... Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen gözyaşları içinde konuşarak Durbay’ın her gününü memleketine adadığını vurguladı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, "Hastalığında bile bu memlekete nasıl hizmet ederim diye çalışıyordu" diyerek aileye sabır diledi ve Durbay’ın güzel bir iz bıraktığını söyledi.

Özgür Özel’in konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duygusal konuşmasında altı ay içinde kaybettikleri Ferdi Zeyrek’i hatırlatarak Durbay’ın partisine ve memleketine yaptığı katkılara değindi. Özel, Durbay’ın gençlik döneminden itibaren partide aktif olduğunu, kaybettikleri seçimlerde dahi umudunu koruduğunu anlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Çok acıklı bir hikaye yazdık... Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi; birini Gülşah’a birini Ferdi’ye verdiler." Konuşma sırasında Özel de duygusal anlar yaşadı.

Belediye önündeki törende imam hatip Yusuf Kocademir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından program sona erdi.

Belediye personeli yaklaşık 20 aydır birlikte çalıştıkları Başkan Durbay için gözyaşlarını tutamazken, Manisa haziran ayında kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ardından ikinci kez başkan acısı yaşadı.

Törenin ardından Durbay’ın naaşı belediye önünden alınarak Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacak cenaze namazı öncesi Hatuniye Camii’ne götürüldü.

