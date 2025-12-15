DOLAR
Konya'da Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Hatice Deveci'nin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Konya'da 3 Aralık'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Hatice Deveci hayatını kaybetti; sürücü Hamdi Ç., tedavisinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:37
Konya'da Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Hatice Deveci'nin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Konya'da trafik kazası: sürücü tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada bir genç kız hayatını kaybetti. Olay, Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yaşandı.

Kazada yaşananlar

Fırat Kavşağı istikametinden Otogar yönüne giden, Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Araçta yolcu konumunda bulunan 20 yaşındaki Hatice Deveci kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü diğer yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza sırasında araçta küçük çaplı bir yangın çıktı; yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hastane müdahalesi ve tutuklama

Yoğun bakıma alınan Hatice Deveci, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise tedavisi tamamlanmasının ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'nden gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

