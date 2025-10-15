Ankara'da 13 İbranice El Yazması Kitap Ele Geçirildi: 6 Milyon Dolarlık Operasyon

Ankara'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 17. ve 18. yüzyıla ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:18
Ankara'da 13 İbranice El Yazması Kitap Ele Geçirildi: 6 Milyon Dolarlık Operasyon

Ankara'da 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi

Jandarma tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen denetimde önemli eserler ele geçirildi.

Ekiplerin istihbarat doğrultusunda durdurduğu araç, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi sınırlarında arandı. Araçta bulunan dört şüphelinin bulunduğu ortamda yapılan aramada, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait olduğu değerlendirilen el yazmaları bulundu.

Aramada toplam 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Eserlerin 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor.

Araçta bulunan F.A, M.Ş, S.Y ve F.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ele geçirilen eserler üzerinde detaylı incelemenin devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Hristiyanlık ve...

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait, 17 ve 18. yüzyıl dönemlerinden kalma eserler olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor