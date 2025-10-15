Ankara'da 13 İbranice El Yazması Kitap Ele Geçirildi: 6 Milyon Dolarlık Operasyon

Ankara'da 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi

Jandarma tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen denetimde önemli eserler ele geçirildi.

Ekiplerin istihbarat doğrultusunda durdurduğu araç, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi sınırlarında arandı. Araçta bulunan dört şüphelinin bulunduğu ortamda yapılan aramada, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait olduğu değerlendirilen el yazmaları bulundu.

Aramada toplam 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Eserlerin 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor.

Araçta bulunan F.A, M.Ş, S.Y ve F.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ele geçirilen eserler üzerinde detaylı incelemenin devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

