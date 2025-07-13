Ankara'da 26 Katlı Binada Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Alevler Kısa Sürede Yayılmaktadir

Yangın, binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede diğer katlara sıçradı. İlk gelen bilgilere göre, aralarında bebekler, çocuklar ve itfaiye erlerinin de bulunduğu birçok kişi yangından etkilendi.

Bölgedeki ekipler, yangın nedeniyle tahliye çalışmaları gerçekleştirerek bazı bina sakinlerini güvenli bölgeye taşıdı. Yangından etkilenenler, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

UMKE Ekipleri Acil Müdahale İçin Görevde

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Tahliye çalışmaları devam eden binada, üst katlarda kalan sakinlere ulaşmak için ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Ayrıca, UMKE ekipleri bölgeye acil müdahale çadırı kurarak yaralılara destek sağlıyor.

Çevre güvenliği alan ekiplerin yangına müdahalesi ise sürmekte.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen ekipler, bazı bina sakinlerini tahliye etti. Yangından, aralarında bebekler, çocuklar ve itfaiye erlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin etkilendiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen ekipler, bazı bina sakinlerini tahliye etti. Yangından, aralarında bebekler, çocuklar ve itfaiye erlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin etkilendiği bilgisine ulaşıldı.