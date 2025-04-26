Ankara'da Alerjik Polen Yoğunluğu Düzenli Olarak Ölçülüyor

Ankara Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İşbirliği

Ankara Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği sayesinde başkentte polen yoğunluğu düzenli olarak ölçülüyor. Elde edilen veriler, vatandaşların polen alerjisi ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Ankara Alerjik Polen Bülteni üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Polen Alerjisi ve Küresel İklim Değişikliği

AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Münevver Pınar, polenlerin yol açtığı alerjik hastalıkların küresel iklim değişikliğine bağlı bir sorun olduğunu belirtti. Türkiye genelinde polen alerjisi oranının yaklaşık %30 civarında olduğunu söyleyen Pınar, küresel ısınma nedeniyle bitkilerin polen saçma dönemlerinin öne çekildiğini ve polen mevsimlerinin uzadığını vurguladı.

Bitki Türleri ve Alerjik Reaksiyonlar

Pınar, Türkiye'deki 12 binden fazla bitki türünden %20'sinin alerjik reaksiyonlara neden olduğunu ifade etti. Her bitki poleninin alerjilere yol açmadığını, özellikle çiçek yapılarına sahip bitkilerin korkulmaması gerektiğini belirtti. Örneğin, huş ve meşe ağaçlarının alerjik etkiye yol açtığını aktararak, meşe ağaçlarının bir defada 300 milyar polen yayabildiğini vurguladı.

Alerji ve Astım Hastalarına Yönelik Bilgilendirmeler

2021 yılında Rektörlük ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenli polen analizi yapılmakta ve sonuçlar “Ankara Alerjik Polen Bülteni” aracılığıyla paylaşılmaktadır. Alerji ve astım hastalarının tedavi süreçlerine yardımcı olmak amacıyla bu bültenin hazırlanmadaki temel hedeflerden biri olduğu ifade ediliyor.

Polen İzleme Süreci

Dr. Öğretim Üyesi Aydan Acar Şahin, polenleri izlemek için 3 farklı hava örnekleyicisi kullandıklarını belirtti. “Polen tuzakları” olarak bilinen bu cihazlar, her dakikada 10 litre hava çekmekte ve polenleri tespit edilerek Ankara Polen Alerji Bülteni ile duyurulmaktadır.

Şahin, “Günlük polen riski” bilgilerini, bugünkü, yarınki ve sonraki günlerdeki polen yoğunluğu ile ilgili verileri içerdiğini açıkladı. Alerjik duyarılı bireyler, hava durumu gibi bu bülteni takip ederek dış ortam aktivitelerini hassas bir şekilde planlayabiliyorlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında havadaki polen çeşitliliği ve yoğunluğu bilimsel yöntemlerle ölçülerek alerjik duyarlılığı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için "Ankara Alerjik Polen Bülteni" internet sayfasıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında havadaki polen çeşitliliği ve yoğunluğu bilimsel yöntemlerle ölçülerek alerjik duyarlılığı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için "Ankara Alerjik Polen Bülteni" internet sayfasıyla kamuoyuna duyuruluyor.