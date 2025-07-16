Ankara'da Belediye Otobüsüyle Zincirleme Kaza: 20 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir belediye otobüsü ile çok sayıda araç çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında gerçekleşen kazada, 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, belirlenemeyen bir neden ile önünde seyir halinde olan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda otomobil etkilendi.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarparak durdu. Olay yerine hemen ambulanslar sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazada, yoldan çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazada, yoldan çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı.