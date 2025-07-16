DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Ankara'da Belediye Otobüsüyle Zincirleme Kaza: 20 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir belediye otobüsü zincirleme kazaya karıştı, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:30
Ankara'da Belediye Otobüsüyle Zincirleme Kaza: 20 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir belediye otobüsü ile çok sayıda araç çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında gerçekleşen kazada, 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, belirlenemeyen bir neden ile önünde seyir halinde olan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda otomobil etkilendi.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarparak durdu. Olay yerine hemen ambulanslar sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazada, yoldan çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazada, yoldan çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!