BŞEÜ'de 'Conversation Hour' ile İngilizce pratik

BŞEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Dr. Emre Engin'in yürüttüğü 'Conversation Hour' ile öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:59
Ücretsiz uygulama saatleri ve amaç

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini güçlendirmek amacıyla 'Conversation Hour' etkinliğini başlattı.

Etkinlik her çarşamba günü saat 16.00-17.00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenleniyor ve gönüllü olarak Dr. Emre Engin tarafından yürütülüyor.

Katılım tüm öğrenciler için ücretsiz olup, etkinlik öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmayı ve yabancı dil ortamını güçlendirmeyi hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Amacımız, öğrencilerimizin İngilizce konuşma becerilerini artırmak ve onları uluslararası düzeyde iletişim kurabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmektir"

