Karagöl Yaylası'nda Mahsur Kalan Yaşlı Çift AFAD ve Dronlarla Kurtarıldı

Karagöl Yaylası'nda kaybolan H.K. (71) ve M K. (72), AFAD'ın gece görüşlü dron ve ekip çalışmasıyla saatler sonra bulundu ve yakınlarına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:58
Karagöl Yaylası'nda mahsur kalan yaşlı çift AFAD ve gece görüşlü dronla bulundu

Geyve dönüşü çamura saplanan araç, telefon sinyalinin kesilmesine yol açtı

Sakarya’nın Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kaybolan yaşlı çift, gece saatlerinde yapılan arama çalışması sonucu bulundu. H.K. (71) ve M K. (72), öğle saatlerinde Geyve’deki akrabalarından evlerine dönerken yolculuk sırasında araçlarının çamura saplandığını yakınlarına bildirdi; daha sonra telefon sinyalleri kesildi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, arama çalışmalarını desteklemek üzere gece görüşlü dron ile bölgeyi taradı ve geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan arama sonucunda yaşlı çift bulunarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık durumları değerlendirildikten sonra çift, yakınlarına teslim edildi.

