Adana'da 4 çocuk galeriden 4 motosikleti çaldı — Tutuklandılar

Adana'da galeriden motosiklet hırsızlığı: 4 çocuk tutuklandı

Güvenlik kamerası kaydı ve hızlı polis operasyonu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 30 Kasım günü meydana gelen olayda, arkadaş olduğu belirtilen M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) isimli dört çocuk, bir motosiklet galerisinin önüne gelerek beğendikleri motosikletleri çaldı.

İddiaya göre çocuklar vitrine bakıp birbirlerine motosikletleri gösterdikten sonra, birisi kepengin altından geçerek galeriye girdi ve kepengın tuşuna basarak kapıyı açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girip dört motosikleti alıp götürdü.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ertesi sabah galeride motosikletlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar, kayıtları inceleyip durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden çocukların kaçış güzergâhını tespit ederek evlerine yöneldi. Yapılan operasyonla dört çocuk evlerinde yakalandı ve çaldıkları motosikletler ele geçirilerek galeriye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., İ.A. ve E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

