Kütahya İl Müftülüğü Huzurevinde 'Büyüklerimize Vefa Zamanı' Programı

Kütahya İl Müftülüğünden huzurevinde anlamlı program

'Büyüklerimize Vefa Zamanı' kapsamında duygusal anlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında Kütahya İl Müftülüğü, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Programda din görevlileri I. Hakkı Çetin, Abdülkadir Candan ve Turan Haylaz tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Katılımcılar, okunan tilavet ve ilahilerle duygusal anlar yaşadı.

Ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun söz alarak, yaşlılara saygının önemi üzerine bir konuşma yaptı ve programı dua ile sonlandırdı.

Etkinlik, manevi danışmanların rehberliğinde Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü gençler tarafından huzurevi sakinlerine gül takdimi ile sona erdi. Katılımcılar, programın kardeşlik ve saygı vurgusunu ön plana çıkardığını belirtti.

