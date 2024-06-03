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Ankara'da dehşet! Evden 3 ceset çıktı: Hasan Şimşek, eşi ve A.H.'yi öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve A.H.'yi öldürdükten sonra intihar etti.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:38
Ankara'da dehşet! Evden 3 ceset çıktı: Hasan Şimşek, eşi ve A.H.'yi öldürüp intihar etti

Ankara'da Cinayet ve İntihar: Şimşek Çiftinin Evinde Dehşet

Ankara'nın Sincan ilçesi, Malazgirt Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayda Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Şimşek eve geldiğinde, eşi Esma Şimşek ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı. Öfkelenen Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Kavgada Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle yaşamlarını kaybederken, Hasan Şimşek kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Komşuların gürültü ve yardım çığlıkları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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