Ankara'da Devlet Korumasındaki Çocuklara Model Uçak Uçuş Sergisi

TUSAŞ işbirliğiyle BAKAP ATA Çiftliği'nde düzenlenen model uçak gösterisinde devlet korumasındaki çocuklar 25 model uçakla buluştu.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:28
TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği ve TUSAŞ Spor Kulübü Sportif Havacılık Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, BAKAP ATA Çiftliği'nde düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de etkinliğe destek verdi.

Etkinlik ve Gösteriler

Devlet korumasındaki çocuklar, birbirinden farklı model uçakların gökyüzünü renklendirdiği gösterileri ilgi ve merakla izledi. Etkinlikte pilotlarla sohbet eden çocuklar, uçuşlar sırasında alkışlarla gösterilere destek verdi. Organizasyonda 25 model uçak sergilendi.

Yetkililerden ve Pilotlardan Açıklamalar

Fatih Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Gerçekten merakları çok iyi çünkü bazen soru da soruyorlar. Sordukları sorulardan bizler de gerçekten meraklarının olduğunu gördük. Bu da bizleri gerçekten mutlu etti. Bu vesileyle bugün akşama kadar olan programda katkıları son derece güzel olan TUSAŞ'a, uçak modelleriyle tanıştıran diğer arkadaşlarımıza ve belediyeye çok teşekkür ediyoruz.

Nihat Fırat Yetişkin, TUSAŞ Spor Kulübü Koordinatörü

Bugün devlet himayesindeki çocuklar için bir faaliyet düzenledik. Sporun, havacılıkla harmanlandığı sportif havacılık branşıyla çocukların ufuklarını genişletmeyi ve onları mutlu etmeyi amaçladık.

Yasin Yanık, RC Model Uçak Pilotu

Etkinlikte 25 model uçak bulundu. Etkinliği, devlet korumasındaki çocukların mutlu olması, gelecekleri ve ufuklarının genişlemesi için yaptık. TUSAŞ'a ve Ankara Büyükşehir Belediyesine uçak pistlerini hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 22 kişilik model uçak ekibinin etkinlikte yer aldığını aktardık. Çocuklar bu uçuşlara müthiş ilgi duyuyor. Birçoğu da bu işi hobi olarak yapmaya başlamışlar, simülasyonlarda, sanal ortamlarda uçuşlar yapıyorlar. Belki de ilerleyen dönemlerde aralarından F-16 pilotları çıkabilir.

