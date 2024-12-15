Ankara'da Eğlence Mekanlarına Saldıran 15 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Eğlence Mekanlarına Kurşun Yağdı

Ankara'da eğlence mekanlarını kurşunlayan 15 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı. Ankara Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri, iki eğlence mekanını hedef alan, silahla tehdit ve yağma suçlarına da karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Polisin Gözaltı Operasyonu

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri kamera görüntüleri ve dijital ajanda üzerinden belirlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanırken, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Silahların İncelenmesi ve Sonuçları

Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların, kriminal polis laboratuvarına gönderilerek balistik incelemeye tabi tutulacağı öğrenildi. Bu incelemelerin, silahların kullanıldığı diğer olayların belirlenmesine yardımcı olacağı bildirildi.