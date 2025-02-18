Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da Eski Eş Cinayeti: Zanlı Hızla Yakalandı

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, eski eşini bıçakla öldüren zanlı İ.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Piyade Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşti.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü ve bu sırada İ.K., eski eşi S.K.'yi bıçakla yaraladı. Ardından zanlı olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışmalar neticesinde kaçan zanlıyı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.