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Ankara'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da evden hırsızlık yapma suçlamasıyla 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:46
Ankara'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

Başkentte Hırsızlık Olaylarına Müdahale

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2019-2024 yılları arasında evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçuna karışan kişilerin tespit edilmesi, suçun aydınlatılmasında önemli bir adım oldu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara'daki hırsızlık vakalarıyla ilgili detaylı incelemeler sonrası adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından bu şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

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