Ekrem İmamoğlu 3. Kez Hakim Karşısında: Duruşmada Savunma Sürüyor

Ekrem İmamoğlu 3. kez hakim karşısında

Üçüncü duruşmada savunma sürüyor

Ekrem İmamoğlu, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında savunma yapıyor.

Davanın duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda görülüyor. İmamoğlu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmış durumda.

Duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu de salonda yer aldı.

Duruşma süresince İmamoğlu’nun savunması alınıyor ve duruşma devam ediyor.

