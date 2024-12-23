Ankara'da Genç Yazar Adayları için Yazarlık Eğitimi Başladı

Ankara'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yazarlık eğitiminin 4'üncüsü başladı. Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2021'de hayata geçirilen projeyle geleceğin yazarlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yazarlık eğitimi kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği'nde bir grup öğrencinin dersleri başlamış durumda. Öğrencilerle bir araya gelen TYB Genel Başkanı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, katılımcılara yazarlığın önemini anlatarak, "Yazarlığın kendisi yaratıcılıktır. Yazar ne kadar çok okursa o kadar çok özgünleşir. Başkasından esinlenebilir; 500 yıl önce yaşamış bir yazardan ilham da almış olabilir ancak o kendi çağının diliyle düşüncelerini dile getirmelidir." dedi.

Ders veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan ise sosyoloji ve yazarlık arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Bir yazar öncelikle kendi kültürünü ve kültürel değerlerini tanımalı." ifadelerini kullandı.