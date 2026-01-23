Ankara'da 'IBAN mağdurları' TCK 158 ve CMK 253 İçin Eylem

TCK 158 Mağdurları Platformu, Ankara Ulus'ta 'IBAN mağdurları' için TCK 158’in uzlaşma kapsamına alınması ve CMK 253’ün yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:20
TCK 158 Mağdurları Platformu üyeleri, Ankara’nın Ulus semtinde Atatürk heykeli önünde toplandı ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform Başkanı İlyas Ataş öncülüğünde düzenlenen eyleme 81 ilden gelen heyetlerin katıldığı belirtildi.

Eylem ve açıklama

Platform Başkanı İlyas Ataş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘Buradan tüm yetkilileri, yaşanan bu ağır ve yaygın mağduriyetin çözümü için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kamuoyunda ‘IBAN mağdurları’ olarak bilinen binlerce vatandaşımız, IBAN’larını iyi niyetle, güvene dayalı ilişkilerle, iş arama, yardım ya da ticari beklenti gerekçeleriyle verdikten sonra ya da hiçbir bilgileri ve rızaları olmadan, adlarına yapılan işlemler nedeniyle mağdur edilmektedir. Özellikle vurguluyoruz, bazı durumlarda vatandaşların IBAN’ları kullanılarak, kişinin bilgisi ve onayı olmadan dolandırıcılık yapılmakta, bu işlemler sonucunda asıl dolandırıcılar yerine IBAN sahibi kişiler sanık durumuna düşürülmektedir. Kişi hem dolandırılmakta hem de cezalandırılmaktadır. Bu kişiler, zararı gidermelerine rağmen adlarına açılan onlarca dosya sebebiyle adli para cezalarına, her bir dosya için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam etmektedir. 11. Yargı Paketi’nde kripto, bankacılık ve operatörler hakkında düzenlemeler yapılmış, önleyici tedbirler alınmıştır.’

Talepler ve çağrı

Ataş, platformun taleplerini net bir şekilde sıraladı: TCK 158 maddesinin uzlaşma kapsamına alınması ve CMK 253’ün bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi. Ataş ayrıca tüm milletvekillerine ve Adalet Bakanlığı’na şu çağrıda bulundu:

‘Buradan tüm milletvekillerine ve Adalet Bakanlığına açık çağrıda bulunuyoruz. Bu mağduriyeti görmezden gelmeyin, çözüm üretin. Biz bugün burada terör için değil, şiddet için değil, siyasi bir amaç için değil, haksız yere mağdur edilen binlerce insanın sesi olmak için bulunuyoruz. Bu basın açıklaması hukuka uygun, resmi izinleri alınmış ve tüm basın kuruluşlarına açık bir açıklamadır. Çözüm istiyoruz, adalet istiyoruz. Mağduriyetimizin sona ermesini istiyoruz.’

Platform, yetkililerden hızlı ve kalıcı düzenleme beklediklerini vurgulayarak, toplumsal ve hukuki boyutu olan bu sorunun çözülmesi için somut adımlar atılmasını talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

