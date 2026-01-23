Hacı Mustafa Efendizade Yurt Öğrencileri Kuş Evi Hazırladı

Hacı Mustafa Efidezade Yurt Müdürlüğü öğrencileri, 'Gönül Sarayı' projesiyle soğuk ve yağışlı havalarda kuşlar için kuş evleri hazırladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:43
Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Gönül Sarayı' projesi kapsamında gönüllü öğrenciler tarafından anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Projenin amacı ve uygulama

Gönüllü öğrenciler, soğuk ve yağışlı havalarda doğada yaşayan kuşların korunabilmesi amacıyla kuş evleri hazırladı.

Hazırlanan kuş evleri, doğada yaşayan kuşların yağmur, rüzgar ve soğuktan en az şekilde etkilenmesi için belirlenen uygun noktalara yerleştirildi.

Çalışma sürecinde öğrenciler, kuş evlerini kendi emekleriyle hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı.

Yetkililer, gerçekleştirilen faaliyetle çevre bilincinin artırılmasının yanı sıra öğrencilerde merhamet, paylaşma ve gönüllülük duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

'Gönül Sarayı' projesi kapsamında sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranışın toplumun her kesimine örnek olması gerektiği vurgulandı.

