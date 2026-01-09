Adana'da Radyologlar Buluştu: Hematolojik Hastalıklarda Görüntüleme Eğitimi

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan’da düzenlenen "Tarihin İzlerini Görüntülemede Sürmek: Hematolojik Hastalıklarda Radyoloji" toplantısı, radyoloji uzman ve asistanlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:49
Adana'da Radyologlar Buluştu: Hematolojik Hastalıklarda Görüntüleme Eğitimi

Adana'da radyoloji uzmanları hematolojik hastalıklarda görüntüleme için bir araya geldi

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Tarihin İzlerini Görüntülemede Sürmek: Hematolojik Hastalıklarda Radyoloji başlıklı eğitim toplantısı, radyoloji asistan ve uzmanlarını buluşturdu.

Açılış konuşmaları ve yerel önemin vurgulanması

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hülya Özdemir (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı), hematolojik hastalıkların bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve toplantının gerçekleştirilmesinde katkı sunan hastane yönetimine ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer'e teşekkür etti. Doç. Dr. Özdemir toplantının özellikle Çukurova bölgesinde görev yapan radyoloji hekimleri için önemli bir eğitim fırsatı sunduğunu vurguladı.

Dr. Tuğana Akbaş (Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı) ise Çukurova Bölgesi’nin tarihsel zenginliğine atıf yaparak, bölgede sık görülen hematolojik hastalıkların izlerinin Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki Geç Hitit Dönemi Heykelinde bile görülebildiğini belirtti. Dr. Akbaş, yörede çalışan radyoloji hekimlerinin toplantıda ele alınan radyolojik bulguları bilmesinin önemine dikkat çekti.

Bilimsel program ve sunulan başlıklar

Program kapsamında pediatrik hematolojik hastalıklarda görüntüleme, lösemi ve hemoglobinopatiler, çocukluk çağında lenf nodu ve lenfoma görüntüleme gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca toplantıda hematolojik hastalıklarda meme tutulumundan, akciğer patolojilerine ve santral sinir sistemi tutulumuna kadar çok sayıda konu, uzman konuşmacılar tarafından güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

Katılım ve değerlendirme

Adana başta olmak üzere çevre şehirlerden yoğun ilgiyle gelen 100’e yakın katılımcı, sunumların hem teorik hem de günlük pratiğe yönelik olması nedeniyle son derece faydalı geçtiğini ifade etti. Açılış konuşmalarında arkeologların insan kalıntılarında hastalık tanısı koymak için kullandığı radyolojik yöntemlere ve bilimsel çalışma örneklerine de değinilerek, etkinliğe katkıda bulunan tüm konuşmacılara, katılımcılara, TRD Adana Şubesi üyelerine ve toplantıya ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teşekkür edildi.

"TARİHİN İZLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEDE SÜRMEK: HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA RADYOLOJİ" BAŞLIKLI EĞİTİM...

"TARİHİN İZLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEDE SÜRMEK: HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA RADYOLOJİ" BAŞLIKLI EĞİTİM TOPLANTISI, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE RADYOLOJİ ASİSTAN VE UZMANLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı
2
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı
3
Türkiye'de İlk: TBL1XR1 İçin Beyin Organoidi Araştırması Başlıyor
4
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
5
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi
6
İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'ne Yeni Meydan Düzenlemesi
7
Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları