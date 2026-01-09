Adana'da Radyologlar Buluştu: Hematolojik Hastalıklarda Görüntüleme Eğitimi

Adana'da radyoloji uzmanları hematolojik hastalıklarda görüntüleme için bir araya geldi

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Tarihin İzlerini Görüntülemede Sürmek: Hematolojik Hastalıklarda Radyoloji başlıklı eğitim toplantısı, radyoloji asistan ve uzmanlarını buluşturdu.

Açılış konuşmaları ve yerel önemin vurgulanması

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hülya Özdemir (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı), hematolojik hastalıkların bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve toplantının gerçekleştirilmesinde katkı sunan hastane yönetimine ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer'e teşekkür etti. Doç. Dr. Özdemir toplantının özellikle Çukurova bölgesinde görev yapan radyoloji hekimleri için önemli bir eğitim fırsatı sunduğunu vurguladı.

Dr. Tuğana Akbaş (Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı) ise Çukurova Bölgesi’nin tarihsel zenginliğine atıf yaparak, bölgede sık görülen hematolojik hastalıkların izlerinin Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki Geç Hitit Dönemi Heykelinde bile görülebildiğini belirtti. Dr. Akbaş, yörede çalışan radyoloji hekimlerinin toplantıda ele alınan radyolojik bulguları bilmesinin önemine dikkat çekti.

Bilimsel program ve sunulan başlıklar

Program kapsamında pediatrik hematolojik hastalıklarda görüntüleme, lösemi ve hemoglobinopatiler, çocukluk çağında lenf nodu ve lenfoma görüntüleme gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca toplantıda hematolojik hastalıklarda meme tutulumundan, akciğer patolojilerine ve santral sinir sistemi tutulumuna kadar çok sayıda konu, uzman konuşmacılar tarafından güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

Katılım ve değerlendirme

Adana başta olmak üzere çevre şehirlerden yoğun ilgiyle gelen 100’e yakın katılımcı, sunumların hem teorik hem de günlük pratiğe yönelik olması nedeniyle son derece faydalı geçtiğini ifade etti. Açılış konuşmalarında arkeologların insan kalıntılarında hastalık tanısı koymak için kullandığı radyolojik yöntemlere ve bilimsel çalışma örneklerine de değinilerek, etkinliğe katkıda bulunan tüm konuşmacılara, katılımcılara, TRD Adana Şubesi üyelerine ve toplantıya ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teşekkür edildi.

