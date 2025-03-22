Ankara'da İzinli Gösteriye Müdahale: 3 Polis Yaralandı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla, Kızılay Güvenpark'ta bir araya gelen grup, burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li bazı milletvekillerinin konuşmalarına katılarak gözaltı kararlarına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alındığını vurgulayarak, "Üniversite öğrencileri meydanda, insanlar sokakta. Çünkü memlekette hukuksuzluk var. Demokrasi yok sayılıyor. Gençler, siz de size yakışanı yapın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kadar kullanın ama hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin," dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında herhangi bir vahim durum olmadığını savundu. Diğer bir grup başkanvekili olan Murat Emir ise barışçıl ve şiddet içermeyen mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Mitingde konuşma yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve diğer CHP ilçe belediye başkanları, katılımcılara destek verdi. Konuşmaların ardından grup, gözaltı kararlarını protesto etmek üzere sloganlar atarak dövizlerle eylemlerini sürdürdü.

Öte yandan, polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak, gruptan bazı kişiler polislere mukavemet gösterdi. Bu durumda polis, zaman zaman biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Eylemcilerden bazıları kaldırım taşlarını sökerek polise attı.

Farklı yerlerden atılan taşların isabet etmesi sonucu 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Yaralanan polislere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Buna ek olarak, kentteki farklı bölgelerden gelen, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu başka bir grup, ODTÜ önünde toplandı. İzin almadıkları belirtilen gösteri sırasında, kampüs içine giren gruba çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grup açıklama yaparak polise direnmeye devam etti ve yanıcı maddeler atıldı.

Eskişehir yolunu kapatan bir başka grup nedeniyle Kızılay istikametinde trafik durdu. Bazı araçların ters yönde hareket ettiği gözlemlendi. Polis ekipleri, grupların eylemleri sonlandırmaları için uyarıda bulundu.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 3 polis yaralandı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 3 polis yaralandı.