Ankara'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Ankara'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü bir kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

16 Ekim 2023 tarihinde, Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Hasan E. idaresindeki 06 S 25313 plakalı minibüs ile Akkuzulu Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ve kamyonette bulunan Fatih D, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların Kaldırılması ve Hayvan Durumu

Kaza sonrası devrilen araçlar, vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Kamyonetteki 8 büyükbaş hayvanın ise kesime gönderildiği öğrenildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.