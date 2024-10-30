Ankara'da Kızılay Haftası Sokağı Açıldı

Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde, binlerce çocuğu ağırlayacak olan "Kızılay Haftası Sokağı" açıldı. Türk Kızılay'ının Etimesgut Yerleşkesinde, 5 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak olan bu sokakta, Kızılay'ın faaliyetleri tanıtılıyor ve uygulamalı olarak sergileniyor.

Uygulamalı Eğitimle Çocuklar Bilgilendiriliyor

Burası, yardım kolileri hazırlama, kan bağışının önemi, afete hazırlık ve ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi alacakları stantlarla dolu. Çocuklar ayrıca, deprem simülasyon tırı aracılığıyla olası bir deprem anında nasıl hareket edeceklerini de öğrenme fırsatı buluyor.

Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü

Kızılay Haftası Sokağı'ndaki etkinliklerle ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Kızılay Haftası'nın 1943 yılından beri kutlandığını belirtti. Koç, bu organizasyon ile Kızılay'ın ilkelerini ve amaçlarını anlatıp, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Büyük Katılım Bekleniyor

Hafta boyunca 15-20 bin civarında çocuk ve genci ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Koç, çocuklara Kızılay'ın ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarını da anlatacak. Eğlenceli bir etkinlik ile hem Kızılay gönüllülüğünü hem de kamuya destek rolünü açıklamayı planladıklarını söyledi.

Okullarda Farkındalık Projeleri

Koç, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde okullarda Kızılay kolunun aktif kullanımı ile farkındalık oluşturacaklarını ifade etti.