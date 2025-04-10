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Ankara'da Maden Göçüğünde 13 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:32
Ankara'da Maden Göçüğünde 13 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 1'i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Olay, sabaha karşı Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde, üretim makinelerinin bulunduğu alanda gerçekleşti.

Yaşanan göçük esnasında makinelerin etrafında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı. Yaralı işçiler hızlıca Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olan 2 işçi ise tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında olay anında 29 işçinin bulunduğunu ve bunlardan 13'ünün yaralandığını belirtti. Vali Şahin, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." şeklinde bilgiler verdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

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