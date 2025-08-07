DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Ankara'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:28
Ankara'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen talihsiz bir kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kazada 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kavak hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olay, Karagöl yolunun festival alanı kavşağında gerçekleşti. B.C. yönetimindeki 06 EHD 076 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 06 EBD 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Kavak yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Kavak maalesef kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.C. ise, kazanın ardından polis merkezine götürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek