Ankara'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen talihsiz bir kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kazada 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kavak hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olay, Karagöl yolunun festival alanı kavşağında gerçekleşti. B.C. yönetimindeki 06 EHD 076 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 06 EBD 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Kavak yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Kavak maalesef kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.C. ise, kazanın ardından polis merkezine götürüldü.

