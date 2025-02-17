Ankara'da Sendika İçinde Silahlı Çatışma: Şube Başkanı ve Sekreteri Yaşamını Yitirdi

Ankara'da Sendika İçi Tragik Olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan (50), tartıştığı şube sekreteri Erdinç Koç (40) ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda silahlı bir çatışma meydana geldi.

Tartışmanın Sonucu Ölümlere Yol Açtı

Olayın detaylarına göre, Ilgan ve Koç arasındaki tartışma, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı büyüyerek kavgaya dönüşü. Bu esnada Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Olay sonrası, Ilgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay Yeri ve Acil Müdahale

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ilgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay, sendika içindeki tartışmaların ve şiddetin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.