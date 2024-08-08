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Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçtı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:53
Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da İş Yerinde Silahlı Saldırı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi, Metin Bağış, yaşamını yitirdi. Olay, Tepebaşı Mahallesi Batur Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi.

Saldırı Anı

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen şahıslar, iş yerine gelerek Metin Bağış'a ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Bağış, saldırganları bir süre kovalamalarına rağmen yere düştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Metin Bağış kurtarılamadı.

Polis Soruşturması

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylar ve güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor.

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