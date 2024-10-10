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Ankara'da Silahlı Saldırı: Mahalle Bekçisi Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin yardımına giden pekçi yaralandı, üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:48
Ankara'da Silahlı Saldırı: Mahalle Bekçisi Yaralandı

Ankara'da Silahlı Saldırı Olayı

Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, yardım için koşan mahalle bekçisi yaralandı. Olayın detayları ise şöyle:

Olayın Gelişimi

9 Ekim Çarşamba gecesi saatlerinde, Yeşilöz Mahallesi 1974'üncü Sokak'ta F.M.S isimli kişiye bir araçtan ateş açıldı. Bu sırada devriye görevindeki bekçilerden Sercan Avgan, F.M.S'nin yardım çağrısına koşarak, saldırıda yaralandı.

Yaralı Bekçinin Durumu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçi Avgan'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Avgan, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı: M.A, M.Y ve S.F. Yapılan incelemelerde, M.A'nın 16, M.Y'nin 29 ve S.F'nin ise 3 ayrı suç kaydına sahip olduğu tespit edildi.

Olayın Seyri

Şüphelilerin, olayda kullandıkları aracı gizledikleri ve tabancayı çorap içinde sakladıkları belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililerin Ziyareti

Öte yandan, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, hastanede yatan yaralı bekçi Sercan Avgan'ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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