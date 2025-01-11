Ankara'da Suçlardan Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan M.O.A gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:38
Ankara'da Suçlardan Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Geçit Yok!

Ankara'da, yağma, gasp ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 suç kaydı bulunan M.O.A'nın Altındağ bölgesinde yaptığı yakalama operasyonu ile şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bu operasyon, Ankara’nın suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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