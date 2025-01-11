Ankara'da Suçlardan Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Geçit Yok!

Ankara'da, yağma, gasp ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 suç kaydı bulunan M.O.A'nın Altındağ bölgesinde yaptığı yakalama operasyonu ile şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bu operasyon, Ankara’nın suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.