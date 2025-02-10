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Ankara'da Sürücü Kavgasında Beyzbol Sopasıyla Araç Hasarı

Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi anbean kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 01:03
Ankara'da Sürücü Kavgasında Beyzbol Sopasıyla Araç Hasarı

Ankara'da Trafik Tartışması Kötü Sona Uğradı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sonrasında bir sürücünün, başka bir aracın aynalarına beyzbol sopasıyla zarar vermesi dikkat çekti. Olay, Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi ve başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Trafik ışıklarında durduğu sırada, tartışma yapan sürücü, aracından inerek bagajındaki beyzbol sopasını aldı. Hemen ardından, tartıştığı kişinin aracının aynalarına saldırarak büyük zarar verdi.

Algılanan Sonuçlar

Olay sonrasında hızlı bir şekilde kimliği belirlenen şüpheli, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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