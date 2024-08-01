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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 13 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:03
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonları

Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu temini ve ticaretiyle mücadele kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Operasyonun Detayları

Operasyonlar, Etimesgut, Mamak ve Kahramankazan ilçelerinde çeşitli adreslerde gerçekleştirildi. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, toplamda 8 kilo 270 gram esrar, 3 kilo 160 gram kokain, 2 kilo 17 gram A.M.E. maddesi ve 118 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 11 bin 50 lira nakit para da bulundu.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ankara Emniyeti, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kilogramın üstünde uyuşturucu madde ele...

Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kilogramın üstünde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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