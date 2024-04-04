Ankara’da yangının feci tablosu havadan görüntülendi

Ankara’nı Yeni mahalle ilçesinde yer alan İvedikköy Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki yangın, 16 saat süren bir çalışma sonrası söndürülebildi. Atık maddelerin ve lastiklerin bulunduğu alanda yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa süre içerisinde çevreye yayıldı. Ortamda bulunan maddelerin yanıcı özelliği ve rüzgarın etkisi, yangının kontrol edilebilmesini güçleştirdi. Ankara’da gökyüzünde bir süre kara bir duman hakim oldu.





İtfaiye ekiplerinin azimli çalışması ile yangın kontrol altına alındı ancak yangının bıraktığı hasarın tablosu gün ağırınca ortaya çıktı. Bölgede soğutma çalışmaları ile birlikte büyük hasar gören alanın onarım çalışmaları da başladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği duyuruldu.