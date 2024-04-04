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Ankara’da yangının feci tablosu havadan görüntülendi

Ankara’nı Yeni mahalle ilçesinde yer Alan Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın, hızlı bir şekilde yayılmış ve ancak 16 saatlik bir mücadele sonucunda kontrol altına alınabilmişti. Yangının hasarı ise gündüz görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:30
Ankara’da yangının feci tablosu havadan görüntülendi

Ankara’nı Yeni mahalle ilçesinde yer alan İvedikköy Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki yangın, 16 saat süren bir çalışma sonrası söndürülebildi. Atık maddelerin ve lastiklerin bulunduğu alanda yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa süre içerisinde çevreye yayıldı. Ortamda bulunan maddelerin yanıcı özelliği ve rüzgarın etkisi, yangının kontrol edilebilmesini güçleştirdi. Ankara’da gökyüzünde bir süre kara bir duman hakim oldu.

Ankara hurdacılar sitesi yangın

İtfaiye ekiplerinin azimli çalışması ile yangın kontrol altına alındı ancak yangının bıraktığı hasarın tablosu gün ağırınca ortaya çıktı. Bölgede soğutma çalışmaları ile birlikte büyük hasar gören alanın onarım çalışmaları da başladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği duyuruldu.

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