Kayseri'de Polisten Kaçamadı: 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan U.D. araçla ve yaya olarak kaçtı; yakalanan sürücüye 26 bin 557 TL ceza kesildi, ehliyete 2 yıl el konuldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 05:27
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 05:39
Olayın gelişimi ve uygulanan yaptırımlar

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, önce otomobille sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, U.D. idaresindeki 38 BT 098 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan U.D., aracını kullanarak kaçtı; kovalamaca sonucu bulvar üzerinde durduruldu. Bu kez otomobilden inerek yaya şekilde kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerin kısa süreli takip ve müdahalesiyle yakalandı.

Olay yerinde yapılan işlemde U.D., çağrılan alkolmetreye üflemeyi reddetti. Alkolmetreyi üflemeyi reddetme nedeniyle şahsa idari işlem uygulandı; 26 bin 557 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

U.D., ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

