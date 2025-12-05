Merkezefendi'de Engelli İstihdamı Çalıştayı: Fırsat Eşitliğine Yeni Adımlar

Merkezefendi Belediyesi, özel bireylerin çalışma hayatına daha güçlü katılımını sağlamak ve istihdamda fırsat eşitliğini büyütmek amacıyla ilk kez Engelli İstihdamı Çalıştayı düzenledi.

İki oturumdan oluşan çalıştaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Çalıştayda, özel bireylerin ihtiyaçlarını merkeze alan yeni istihdam modelleri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, erişilebilir çalışma ortamları, mesleki eğitim programları, özel sektör iş birlikleri ve yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik rolü gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Doğan'ın Açıklaması

Başkan Doğan: Merkezefendimizde ve Denizlimizde özel bireylerimizin çalışma hayatına daha güçlü şekilde katılmasını sağlamak, istihdamda fırsat eşitliğini büyütmek ve ihtiyaçlara karşılık verecek politikalar geliştirmek için tüm paydaşlarımızla bir aradayız. Üretime, emeğe ve eşitliğe dayanan bir istihdam modelini birlikte oluşturuyoruz. Özel bireylerimiz için büyük önem taşıyan bu çalıştaya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

