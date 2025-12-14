DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Isparta'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Akıllı Saat Sayesinde Kurtarıldı

Isparta’nın Sav Kasabası’nda kaybolan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A., akıllı saatiyle annesine konum bildirip ekiplerce dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:54
Isparta'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Akıllı Saat Sayesinde Kurtarıldı

Isparta'da kaybolan çocuk akıllı saat sayesinde bulundu

Sav Kasabası'nda kaybolan 12 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Isparta’nın Sav Kasabası’nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Küçük çocuğun kaybolduğunun duyulmasının ardından, arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arama sürerken, Ekrem Sefa A.’nın akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu bildirdiği ve evlerin görünmediği dağlık bir mevkiide olduğunu söylediği öğrenildi. Bu bilginin alınmasının ardından ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ISPARTA’NIN SAV KASABASI’NDA EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AKILLI SAATİ...

ISPARTA’NIN SAV KASABASI’NDA EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AKILLI SAATİ ÜZERİNDEN ANNESİNE ULAŞARAK YERİNİ BİLDİRMESİNİN ARDINDAN EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA DAĞLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU.

ISPARTA’NIN SAV KASABASI’NDA EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AKILLI SAATİ...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama