Isparta'da Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Akıllı Saat Sayesinde Kurtarıldı

Isparta'da kaybolan çocuk akıllı saat sayesinde bulundu

Sav Kasabası'nda kaybolan 12 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Isparta’nın Sav Kasabası’nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Küçük çocuğun kaybolduğunun duyulmasının ardından, arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arama sürerken, Ekrem Sefa A.’nın akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu bildirdiği ve evlerin görünmediği dağlık bir mevkiide olduğunu söylediği öğrenildi. Bu bilginin alınmasının ardından ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

