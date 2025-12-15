Kayseri'de Alkollü Sürücü Polisle Çarpıştı: 2.28 Promil, 25 bin 224 TL Ceza

Kayseri'de Alkollü Sürücü Polis Ekiplerine Çarpıp Kaçtı

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye hem idari hem adli işlem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki 38 AEC 086 plakalı otomobil ters yönden gelerek polis ekiplerine çarptı ve kaçtı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı araç, kısa süreli kovalamaca sonucunda Argıncık Toptancılar Sitesi içerisinde yakalandı. Olay yerine gelen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde M.K.'nin 2.28 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'dur ihtarına uymama', 'alkollü araç kullanmak', 'ters yönde araç kullanmak' ve 'kırmızı ışık ihlali' suçlarından toplam 25 bin 224 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ikinci kez alkollü araç kullanması nedeniyle sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen M.K.'nın yakınları, görevi başındaki polis ekiplerine yönelik olarak 'cinayet mi işledik?' diyerek savunma yapmaya çalıştı.

