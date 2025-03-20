Ankara'daki İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi: 5 Polis Yaralandı

Ankara'daki İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi

Başkent Ankara'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan 5 polis memuru hafif yaralandı.

Akşam saatlerinde Çankaya ilçesinin Güvenpark'ında toplanan grup, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekillerinin açıklamalarıyla başlayan eylemleri gözaltıları eleştiren sloganlarla sürdürdü. Daha sonra göstericiler, grup halinde Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüyerek eylemlerine devam ettiler.

Pole uyarısıyla dağılan gruptan bazıları Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçerken, burada çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak gruptakilere yapılan uyarılara rağmen slogan atanlar, biber gazıyla müdahaleye maruz kaldı.

Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen başka bir grup, yolu ulaşıma kapatmaya çalıştı. Uyarılara rağmen protestolarını sürdüren gruptan bazıları, polislere taş attı ve bu durum sonucunda 5 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı gözlemlendi. Yaralı polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.

Protesto grubunun dağılmasının ardından, yol çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olayla ilgili bilgi aldı.

Başkentte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale sırasında 5 polis hafif şekilde yaralandı. Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Polis, protestoları sürdüren gruptakilerin dağılmaları yönünde uyarı yaptı.

Başkentte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale sırasında 5 polis hafif şekilde yaralandı. Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Polis, protestoları sürdüren gruptakilerin dağılmaları yönünde uyarı yaptı.