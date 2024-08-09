Ankara'daki Yolcu Otobüsü Kazasından Sonra Soruşturma Başlatıldı

Ankara'daki Otobüs Kazası Soruşturması Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı yakınlarında meydana gelen yolcu otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Üç Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi

Konuyla ilgili detayları paylaşan Tunç, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir," dedi.

Bu trajik olay sonrası, ilgili makamların hızlı bir şekilde hareket etmesi toplumda güven oluşturma açısından önem taşıyor.