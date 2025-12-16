Ankara Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim Aranıyor

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma sevk edildi

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde gökyüzünde bir süre boyunca görülen bilinmeyen bir cisim, bir süre sonra yere düşerek büyük bir gürültü oluşmasına neden oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekipler, düşen cismin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için kapsamlı arama çalışmaları yürütüyor.

Yetkililer ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların sürdüğü, bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

