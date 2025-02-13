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Ankara İhracatı Geçen Yıl 15 Milyar Dolara Yaklaştı

Ankara'nın ihracatı 2023'e kıyasla %16,8 artarak 15 milyar dolara ulaştı. ABD, en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:09
Ankara İhracatı Geçen Yıl 15 Milyar Dolara Yaklaştı

Ankara'nın İhracatı Geçen Yıl Rekor Kırdı

Başkent Ankara, 2023'e kıyasla %16,8 artışla geçen yıl 15 milyar dolara yakın bir ihracata ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde gerçekleştirilen 261,9 milyar dolarlık ihracat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kaydedildi.

Yıllar İçindeki İhracat Eğilimi

2020 yılında 7 milyar 960 milyon dolar olan Ankara'nın ihracatı, 2021'de 9 milyar 496 milyon dolar ve 2022'de 12 milyar 4 milyon dolar seviyelerine yükseldi. 2023 yılında ise bu rakam 12 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Geçen yıl Ankara'dan yapılan dış satışlarda ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 565 milyon dolar olarak kaydedilirken, Çin'e 923 milyon dolar, Bulgaristan'a 884 milyon dolar ve Almanya'ya 774 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca, Irak 609 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Ankara'nın en az ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ise Esvatini (571 dolar), Turks ve Caicos Adaları (400 dolar) ve Falkland Adaları (63 dolar) bulunuyor.

İhracat Yapılan Sektörler

Başkentten geçen yıl gerçekleştirilen dış satımda en dikkat çekici sektör ise silah ve mühimmat oldu. Bu kalemdeki ihracat 1 milyar 579 milyon dolar olarak belirlenirken, özel amaçlı makinelerin ihracatı ise 1 milyar 335 milyon dolar oldu. Diğer önemli sektörler arasında temel kimyasal maddeler, gübre, plastik ve sentetik kauçuk (1 milyar 97 milyon dolar), metal yapı malzemeleri, tanklar, rezervuarlar ve buhar jeneratörlerinin ihracatı (906 milyon dolar) yer aldı.

Bu süreçte, genel amaçlı makinelerin imalatı 881 milyon dolar ile en çok dış satım yapılan beşinci kategori olarak öne çıktı.

2024 İçin Beklentiler

2024 yılı itibarıyla Ankara'nın en fazla ihracat yapılması beklenen ülkeler arasında ABD, Çin, Bulgaristan, Almanya ve Irak ön planda. Sektör bazında ise silah ve mühimmat, özel amaçlı makineler ve temel kimyasal maddelerin ihracatında yükseliş bekleniyor.

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