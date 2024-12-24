Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden İstifa Etti

Ankara Milletvekili Yamalı'dan Şaşırtan İstifa

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı, bu kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayarak, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Destek ve Teşekkür Mesajı

Yamalı, sosyal medya paylaşımında ayrıca Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na da teşekkür ederek, "Çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Bağımsız Vekil Olarak Devam Edecek

İstifa sonrasında bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partiden ayrılması ile TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun sayısı 19'a düşecek.

Meclis Grubuna Etkisi

Yamalı'nın istifa ettiğine dair dilekçesini TBMM BaşkanlığıSaadet Partisi Grubu'ndan da ayrılacağı belirtiliyor. İçtüzüğe göre, siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olduklarında Meclis’te grup kurma hakkına sahip oluyorlar.