Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Provaları İçin Yüksek Ses Uyarısı

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 28-30 Ağustos'taki keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:13
Vatandaşlara planlı uçuş bilgilendirmesi

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Başkentteki kutlamalar çerçevesinde 28-30 Ağustos tarihlerinde keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada çevre tanıma ve prova uçuşlarının 28 Ağustos'ta, gösteri uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Valilik, şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda başkentlileri uyarırken, seslerin etkinlik hazırlıklarının doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

