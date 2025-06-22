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Ankara'ya Dünyanın 3. En Uzun Çelik Çatılı Stadyumu İnşa Ediliyor

Ankara'da inşa edilen yeni stadyum, dünyanın en uzun çelik çatıya sahip 3. stadyumu olacak.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:45
Ankara'ya Dünyanın 3. En Uzun Çelik Çatılı Stadyumu İnşa Ediliyor

Ankara'da Yeni Bir Spor Kompleksi Yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumu inşa ediliyor.

Proje Hızla Gelişiyor

2018 yılında yıkılan stadyumun yerine inşa süreci hızla ilerliyor. TOKİ tarafından yürütülen projede inşaatın %65'i tamamlandı. Tamamlandığında 285 metrelik açıklığıyla ABD ve Çin'in ardından dünyanın en uzun çelik çatıya sahip üçüncü stadyumu olarak kayıtlara geçecek.

Modern Tesis Özellikleri

Futbol topu şeklinde tasarlanan stadyum kompleksi, konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok spor branşında salonlar ile donatılacak.

45 Bin Seyirci Kapasitesiyle Dikkat Çekiyor

Yapım aşamasında olan stadyum, UEFA ve FIFA kriterlerine uygun şekilde tasarlandı ve tamamlandığında 45 bin seyirci ağırlama kapasitesine sahip olacak.

Bakanlardan Destek Açıklaması

Bakan Murat Kurum ve Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden stadyum inşaatına ilişkin görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak." ifadeleriyle duyduğu heyecanı dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor.

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